Nach blutigem Übergriff: Verhandlung um versuchten Totschlag in Lauingen bringt Einblick in die Polizeiarbeit

Mehr eskalieren hätte ein Streit um eine Getränkedose in Lauingen kaum können: Im Februar geraten ein Deutscher und ein Ukrainer aneinander. Warum, dazu gibt es zwei verschiedene Versionen. Am Ende aber liegt der damals 25-jährige Deutsche blutüberströmt auf dem purpurroten Teppichboden vor einer Spielhalle. Den brutalen Angriff hat eine Kamera aufgezeichnet. Am zweiten Verhandlungstag wird ein weiteres Video gesichtet und zahlreiche Beamte werden vernommen. Ein Vorgehen wirft Fragen auf.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89415 Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übergriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis