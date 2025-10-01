Icon Menü
Dillingen
Lauingen/Augsburg: Nach blutigem Übergriff: Verhandlung um versuchten Totschlag in Lauingen bringt Einblick in die Polizeiarbeit

Lauingen/Augsburg

Nach blutigem Übergriff: Verhandlung um versuchten Totschlag in Lauingen bringt Einblick in die Polizeiarbeit

Ein Streit um ein Getränk endet für einen 25-Jährigen im Krankenhaus – und für seinen Kontrahenten auf der Anklagebank. Vor Gericht werden Body-Cam-Aufnahmen gezeigt.
Von Christina Brummer
    Vor Gericht wurde nicht nur ein Video der Tat gezeigt, sondern auch Aufnahmen, die ein Polizist von der Festnahme gemacht hat.
    Vor Gericht wurde nicht nur ein Video der Tat gezeigt, sondern auch Aufnahmen, die ein Polizist von der Festnahme gemacht hat. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Mehr eskalieren hätte ein Streit um eine Getränkedose in Lauingen kaum können: Im Februar geraten ein Deutscher und ein Ukrainer aneinander. Warum, dazu gibt es zwei verschiedene Versionen. Am Ende aber liegt der damals 25-jährige Deutsche blutüberströmt auf dem purpurroten Teppichboden vor einer Spielhalle. Den brutalen Angriff hat eine Kamera aufgezeichnet. Am zweiten Verhandlungstag wird ein weiteres Video gesichtet und zahlreiche Beamte werden vernommen. Ein Vorgehen wirft Fragen auf.

