Lauingen

27.01.2024

Aus einem "Schandfleck" in der Lauinger Altstadt wird ein "Schmuckstück"

Das Gebäude in der Schloßstraße steht schon seit Jahren leer. Jetzt wird es saniert, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen.

Es ist eines der Gebäude, die wohl nur kennt, wer sich in der Lauinger Altstadt auskennt: Das ehemalige Ackerbürgerhaus in der Schloßstraße 27 ist schon seit Jahren heruntergekommen. Eine provisorische Vorrichtung aus schweren Balken hält die Fassade des angebauten Stadels zusammen, Risse ziehen sich durchs Gemäuer, im Wohnhaus lebt schon lange niemand mehr. Das Gebäude war seinem Schicksal überlassen, doch jetzt hat die Stadt konkrete Pläne - und muss dafür wahrscheinlich nicht einmal viel Geld ausgeben.

Die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes gleich neben dem Schloss war Thema in der Stadtratssitzung am Dienstag. Viel gesagt wurde zu den konkreten Sanierungsplänen allerdings nicht. Nur, dass das Wohnhaus wieder nutzbar gemacht und der ehemalige Stadel umgestaltet werden soll. Im Kern stammt das Anwesen demnach aus dem 17. Jahrhundert.

