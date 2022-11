Lauingen

vor 16 Min.

Aus Empire wird T-Club: Die Lauinger Disco eröffnet noch in diesem Jahr

Licht an: Im Dezember wird im Lauinger T-Club, das frühere Empire, wieder auf mehreren Ebenen gefeiert.

Plus Alles neu, alles auf Anfang: Im Dezember wird im T-Club, das frühere Empire, wieder auf mehreren Ebenen gefeiert. Wann es losgeht und was alles geplant ist.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Der Countdown läuft – und zwar ziemlich rasant. Bis vor wenigen Wochen waren es noch Gerüchte, jetzt steht die Eröffnung kurz bevor. Der Landkreis Dillingen hat bald wieder eine Diskothek. Im ehemaligen Empire in Lauingen, das zuletzt unter dem Namen Evergreen geöffnet hatte, kehrt neues Partyleben ein – mit neuem Chef und Geschäftsführer. Peter Hitzler, Inhaber der Tischmacher-Fahrschule in Dillingen, und der ehemalige Bierbrunnen-Chef Ansgar Wahl aus Lauingen sind das Team hinter dem T-Club - so heißt die Disco im Lauinger Industriegebiet ab sofort. T für Tischmacher, Club für das neue Image, das sich die beiden überlegt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen