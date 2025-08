Auszeichnung für gelebte Verbraucherbildung

Zum zweiten Mal in Folge wurde die Donau-Realschule Lauingen als Partnerschule Verbraucherbildung Bayern vom Bayerischen Kultusministerium ausgezeichnet – ein Zeichen für das herausragende Engagement der Schülerinnen und Schüler im Bereich des nachhaltigen Konsums. Zentraler Bestandteil war das Projekt der „Green Heros“, bei dem die Lernenden eine eigene Website entwickelten, um das Thema Greenwashing in der Werbung aufzudecken und kritisch zu beleuchten. Zudem begeisterte das Wahlfach Upcycling, welches von Asumi Sosa Rios geleitet wurde, in dem alte Brautkleider in kreative Mode umgewandelt wurden – ein starkes Zeichen gegen Wegwerfmentalität. Lehrer Stephan Kraus-Tofalvi freute sich sehr über den Ideenreichtum und den Einsatz der Jugendlichen. Die feierliche Übergabe der Urkunde erfolgte durch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Als Anerkennung überreicht zudem das Kultusministerium kleine Geschenke an die engagierten Teilnehmenden. Die Donau-Realschule zeigt: Verbraucherbildung lebt durch kreative Köpfe und Tatkraft.

