Auto in Lauingen angefahren und geflüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstagnachmittag auf einem Kundenparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen einen geparkten schwarzen Volvo. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Am Volvo hinterließ er einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

