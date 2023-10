Auto kommt in Lauingen von Fahrbahn ab

Ein 61-Jähriger ist in seinem Auto in der Lauinger Max-Eyth-Straße unterwegs, als er von der Straße abkommt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein 61-jähriger Mann ist in Lauingen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er am Montag gegen 15.50 Uhr in östlicher Richtung auf der Max-Eyth-Straße unterwegs. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam er dabei vermutlich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Gartenzaun und anschließend mit einem Lichtmast.

Hierbei verletzte sich der 61-Jährige leicht, er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen war mit etwa 15 Mann vor Ort. (AZ)