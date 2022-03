Auto nach Schlägerei in Lauingen beschädigt

Zwischen drei Personen kam es in Lauingen zu einer Auseinandersetzung. Ein junger Mann konnte von der Polizei bereits ermittelt werden.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Geiselinastraße in Lauingen. Hierbei wurde der geparkte Pkw einer 26-jährigen Dillingerin beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.500 Euro beziffert.

Die Polizei konnte bereits einen an der Schlägerei beteiligten 30-jährigen Dillinger ermitteln. Die zwei weiteren beteiligten Männer sind der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Dillingen unter Telefonnummer 09071/560 zu melden. (pol)

