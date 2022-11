Auto übersehen: Unfall in Lauingen

Es kam zu einem Zusammenstoß an einer Kreuzung mitten in Lauingen. Beide Autos wurden dabei beschädigt.

Am Sonntag gegen 13.25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lauingen mit seinem Pkw die Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Stadtmitte in Lauingen. Als er die Sudetenstraße geradeaus überqueren wollte, übersah er den von rechtskommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Pkw-Fahrer.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. So teilt es die Polizei Dillingen in ihrem Bericht mit. (AZ)