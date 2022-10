Autofahrer prallt frontal gegen Baum und meldet sich einen Tag später

Ein 37-Jähriger verursacht in Lauingen einen schweren Unfall. Das Auto ist massiv beschädigt worden. Der Mann war wohl zu schnell unterwegs.

Schon am Sonntag gegen 22.15 Uhr kam ein 37-jähriger Fahrer an der Einmündung der Haydnstraße in die Theodor-Heuss-Straße in Lauingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert.

Feuchtes Laub auf der Fahrbahn in Lauingen

An der Unfallstelle befand sich Laub auf der feuchten Fahrbahn. Der Unfallverursacher meldete den Unfall erst am Folgetag. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Dillingen alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei herbstlichem Wetter auf die Fahrbahnverhältnisse zu achten.

Durch Laub und Nebel können die Fahrbahnen rutschig sein, sodass längere Bremswege vorliegen und auch das Lenkverhalten beeinträchtigt sein kann. Zusätzlich sollte spätestens zur dunklen Jahreszeit überprüft werden, ob alle Lichteinrichtungen funktionieren und alle Scheiben frei von Laub und Niederschlag sind. (AZ)

