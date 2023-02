Autofahrer übersieht Fußgänger in Lauingen

Der 62-jährige Mann wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Beim Abbiegen von der Herzog-Georg-Straße in die Rosenstraße in Lauingen übersah ein 30-jähriger Autofahrer einen querenden 62-jährigen Fußgänger und erfasste diesen am Bein.

Behandlung im Dillinger Krankenhaus

Der Fußgänger stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. (AZ)