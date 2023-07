Autofahrer weist sich mit Führerschein von verstorbenem Familienmitglied aus

Ein 42-Jähriger hat bei einer Kontrolle in Lauingen versucht, die Polizei mit einer Fahrerlaubnis eines verstorbenen Familienmitglieds zu täuschen.

Ein 42-Jähriger hat in Lauingen bei einer Polizeikontrolle versucht, sich mit einem Führerschein eines verstorbenen Familienmitglieds auszuweisen. Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth kontrollierte den Autofahrer am Freitag gegen 14.45 Uhr in der Riedhauser Straße. Dieser wies sich der Polizei zufolge zunächst mit dem alten Führerschein aus, bevor sich herausstellte, dass er keine Fahrerlaubnis hat.

Polizei erwischt Autofahrer in Lauingen mit falschem Führerschein

Die Beamten entdeckten zudem, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordneten eine Blutentnahme an und stellten das Dokument sicher. Der 42-Jährige muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Missbrauchs von Ausweispapieren strafrechtlich verantworten. Zudem leiteten die Beamten gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)