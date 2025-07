Autofahrerin fährt nach Zusammenstoß mit Radler in Lauingen einfach weiter

Eine Autofahrerin hat am Montag in Lauingen einen Fahrradfahrer angefahren und ist anschließend einfach weitergefahren. Nach Angaben der Polizei war ein 27-Jähriger gegen 8.15 Uhr mit seinem Mountainbike ordnungsgemäß auf dem linken Radweg der Dillinger Straße in Richtung Stadtausgang unterwegs. Gleichzeitig bog eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Auto aus der Bahnerstraße nach rechts in die Dillinger Straße ab und soll dem Radfahrer die Vorfahrt genommen haben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Mountainbike, wobei der 27-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Polizei sucht nach Zeugen und hat eine Beschreibung der Unfallfahrerin

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau nach dem Unfall davon, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der Mountainbikefahrer beschrieb die Frau als etwa 70 Jahre alt, mit kurzen grauen Haaren. Bei dem Wagen könnte es sich seiner Aussage nach um einen weißen Toyota Yaris gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der gesuchten Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)