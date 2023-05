Autofahrerin prallt in Lauingen mit jungem Mopedfahrer zusammen

Eine Frau übersieht ein entgegenkommendes Moped, als sie in die Werner-von-Siemens-Straße einbiegen will. Der junge Mann hat Glück.

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Montagabend in Lauingen mit einem Kleinkraftradfahrer zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall, als die Frau von der Dillinger Straße in die Werner-von-Siemens-Straße einbiegen wollte. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad.

Beide Fahrer bleiben unverletzt

Der 16-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Beifahrerseite. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.

