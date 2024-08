Automobilclub macht Gaudifahrt

Der Automobilclub Donaugau e.V. veranstaltete eine Gaudiausfahrt für seine Mitglieder und alle Interessierten, die ein Kleinkraftrad mit 50 ccm Hubraum (Moped, Roller, etc.) besitzen. Bei dieser Ausfahrt ins schöne Kesseltal mussten die Teilnehmer bei einer Sonderprüfung ihr Können beweisen und der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. Für das leibliche Wohl war beim Routenziel, im Biergarten Eisbrunn, bestens gesorgt. Auch beim Rückweg konnten die Leichtkrafträder Ihre Zuverlässigkeit über die hügelige Landschaft zeigen und die Ausfahrt endete bei einem erfrischenden Eis in Höchstädt am Marktplatz. Text:

Automobilclub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kesseltal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis