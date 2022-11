Autorennen durch die Innenstadt

Lieferten sich zwei Unbekannte in Lauingen ein Rennen? Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeuge teilte der Polizei am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit, auf dem Weg von Dillingen in Richtung Lauingen von einem BMW mit hoher Geschwindigkeit überholt worden zu sein. Anschließend traf sich der BMW-Fahrer am Ortseingang mit einem Audi-Fahrer, um nach gemeinsamer Absprache das Rennen in Richtung Innenstadt fortzuführen. Wie die Polizei mitteilt, beschleunigten sie ihre Fahrzeuge und passierten die Verkehrsinsel sowohl auf der rechten, als auch auf der entgegengesetzten Fahrspur. Hinweise nimmt die Polizei Dillingen unter 09071/56-0 entgegen. (AZ)