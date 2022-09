In Lauingen und Bachhagel kracht es

In beiden Fällen kommt es zu hohen Sachschäden. Verletzt ist laut Dillinger Polizei niemand.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von mehreren tausend Euro ist es am Dienstag kurz vor 17 Uhr in Lauingen gekommen. Ein 62-jähriger Führer eines Anhängergespanns wollte von der untergeordneten Hans-Martin-Schleyer-Straße nach links in die Riedhauser Straße einbiegen.

Er nahm einem 48-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt, der von der Riedhauser Straße in die Hans-Martin-Schleyer-Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Kollision bei Bachhagel

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 7.000 Euro ereignete sich gegen 16.40 Uhr in Bachhagel. Ein 18-jähriger Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Tratzbergstraße unterwegs und wollte nach links in die Burghagler Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Wagen des Fahranfängers mit dem entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen. Der Mitsubishi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde in Eigenregie abgeschleppt. (AZ)