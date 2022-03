Vorfahrt übersehen und nach Unfall davongefahren

Die Polizei Dillingen meldet Vorfälle in Lauingen und Bachhagel. Eine Frau ist eine wichtige Zeugin.

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Dienstag von der Adalbert-Stifter-Straße in die Masurenstraße in Lauingen einbiegen. Dabei übersieht er eine entgegenkommende 46- jährige Autofahrerin und prallte mit ihrem Fahrzeug zusammen. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 19.50 Uhr, als ein 19-Jähriger von der Gundelfinger Straße nach links in die Riedhauser Straße abbiegen wollte. Auch er übersah einen entgegenkommenden Pkw und prallte mit dem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 3500 Euro beziffert.

Pkw angefahren und geflüchtet

Gegen 18.25 Uhr beobachtete eine Zeugin in Bachhagel, wie die Fahrerin eines schwarzen Fiat Puntos beim rückwärts ausparken gegen das Heck eines blauen Opels prallte. Dabei gab es ein lautes Aufprallgeräusch. Dennoch fuhr die Unfallverursacherin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin notieren und informierte die Polizei. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Gegen die Unfallverursacherin aus dem Landkreis Dillingen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (pol)

