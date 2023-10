Bachtrompeten in Lauingen: Mit Glanz und Gloria durch die Jahrhunderte

Orgel, Pauke und drei Trompeten triumphieren in der Augustinerkirche in Lauingen.

Das Konzert des Nördlinger Bachtrompeten-Ensembles in Lauingen war das erhebende und bereichernde Erlebnis, von dem der geistliche Offiziator Hermann Müller in seiner Begrüßung der Gäste sprach. Was aber ist das Geheimnis dieses außergewöhnlichen Musizierens? Zunächst die tragfähige Akustik der Augustinerkirche, in der die Hörgewalt der Gebrüder-Sandtner-Orgel. Weiterhin imponierte die exorbitante Trompetenvirtuosität des Bläsertrios und ein unterstützendes Schlagwerk mit Trommeln und Pauke. Was das Publikum in das Konzert lockt, ist die Erwartung von wunderschöner Tonreinheit, die strahlende Höhe der Trompeten, das außergewöhnliche Zusammenspiel. Dahinter steht ein enormes Arrangieren mit künstlerischen Transkriptionen. Jonas Hillenmeyer, Rainer Hauf und Armin Schneider zeigten ihre technische Gewandtheit mit jeweils drei diversen Trompetenarten, mit denen sie sich durch die Jahrhunderte spielten. Piccolo-Trompeten und Flügelhörner für die höfischen Renaissancetänze (Giles Farnaby), Clarinlage für das brillant vorgetragene Concert von G. Ph. Telemann, Flatterzungen in der schillernden Programm-Musik des "Frühlings" von Antonio Vivaldi.

Als veritabler Komponist schuf Tom Lier eine Vertonung des Bibeltextes über die "Darstellung des Herrn". Um den "Lobgesang des Simeon" (Vokalise der Komponist), in Trompetenglanz eingebettet, ranken sich harmonisch abgerundete Phasen der Verheißung. Insgesamt eine meditative Grundstimmung, die das Ensemble fein austarierte. Eine beachtliche Studie gelang dem Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble mit der Übertragung des "Pilgerchores" aus der Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner. Hier wurde mit klarer struktureller Durchdringung eine richtige formale Gestaltung erreicht. Dabei achtete das Ensemble auf dynamische Abstufungen, auf Legatophrasierungen und erzielte damit eine hohe Effizienz.

Ralf Baumann an der Sandtner-Orgel glückten einprägsame und einfühlende Hintergrundmusik, tragende Zwischenspiele und bemerkenswerte Tutti. Einen klangmächtigen Eindruck in den barocken Himmel gewährte Baumann mit Präludium und Fuge von Joh. Seb. Bach, Werkverzeichnis 545. Der Organist erzielte mit markantem Pedal, ausgewogener Registerwahl, fließenden Melodien und exzeptioneller Fuge eine starke Wirkung. Das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, die Zugaben "Cantabile" von Enrico Pasini und "Arrival" (ABBA) beendeten eine fulminante Konzertstunde.