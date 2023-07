Lauingen

18:00 Uhr

Bahnüberführung in Lauingen: Was bisher über das Projekt bekannt ist

Der Bahnübergang in der Riedhauser Straße in Lauingen soll weichen - genau wie das Gebäude der Baywa.

Plus Über die Bahngleise an der Riedhauser Straße in Lauingen soll künftig eine Brücke führen – für mindestens 15 Millionen Euro. Gelingt das Projekt diesmal?

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Seit Jahren kommt das Thema immer wieder auf, doch so konkret wie jetzt, war es wohl noch nie. Am Bahnübergang in der Riedhauser Straße in Lauingen soll sich Grundlegendes ändern: Die bisherigen Schranken sollen verschwinden, stattdessen könnte eine Brücke künftig über die Gleise führen. Das Baywa-Gebäude müsste dafür abgerissen werden. Doch was sind die Gründe für das Projekt? Wie groß wird die Brücke? Was sagen Anwohnerinnen und Anwohner dazu? Und was sagt die Bürgermeisterin zum Ärger um den Stadtrat?

Als das Vorhaben vor wenigen Wochen im Kreisausschuss Thema war, konnte es Kreisrat und Lauingens Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling ( SPD) kaum fassen: "Mehr als sonderbar" nannte er das Vorgehen. Denn der Bahnübergang wurde im Kreisausschuss besprochen, bevor er überhaupt Thema im Lauinger Stadtrat war. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) äußert sich nun zu dem Vorgehen wie folgt: Ihrer Aussage nach habe sie die Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat vorab über das Vorhaben informiert. Im August soll es dann – in einer nicht öffentlichen Sitzung – im Lauinger Gremium besprochen werden. Die Sache sei "einfach blöd gelaufen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen