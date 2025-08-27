Bald findet in Lauingen der erste Feierabendmarkt statt

Zum ersten Mal findet am Samstag, 13. September, der Lauinger Feierabendmarkt auf dem Marktplatz und der angrenzenden Herzog-Georg-Straße statt. Der neue Markt soll eine Bühne für das Kunsthandwerk regionaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler werden. Die Anmeldung zur Teilnahme mit einem eigenen Stand ist bis Freitag, 5. September, möglich und erfolgt direkt bei der Stadt, Mitarbeiterin Doreen Brunner, Telefon 09072/998-137, E-Mail: brunner@lauingen.de.

Italienischer Flair auf dem Lauinger Marktplatz

Der Feierabendmarkt bietet laut Pressemitteilung allen Interessierten die Möglichkeit, ihre selbstgefertigten Schätze auszustellen und zu verkaufen. Mitmachen können sowohl Hobbykünstlerinnen und -künstler als auch erfahrene Handwerkerinnen und Handwerker, solange die Produkte in Eigenarbeit hergestellt wurden. Die Auswahl reicht von Schmuck, Keramik und Holzarbeiten bis zu Handarbeiten, Textilien, Malerei, Dekoartikeln oder kreativen Upcycling-Ideen. Vorführungen der eigenen Handwerkskunst sind ebenso möglich. Marktstände sind gegen Entrichtung einer „moderaten Gebühr“ von der Stadt Lauingen zu mieten. Alternativ können die Teilnehmenden ihre eigenen Tische aufbauen. Bisher haben sich bereits rund 20 Interessenten angemeldet.

Zeitgleich zum Feierabendmarkt mit Kunsthandwerk öffnen die teilnehmenden Lauinger Fachgeschäfte von 17 bis 22 Uhr ihre Türen zur langen Einkaufsnacht. Musikalisch sorgen die Lauinger Stadtkapelle und der Musiker Peter Lang für italienisches Flair und mediterranes Lebensgefühl. La Dolce Vita spiegelt sich auch bei der Kulinarik wider: Die Gäste können bei einem Aperol Spritz, Bruschetta und Pasta den Abend in vollen Zügen genießen. Mit kulinarischen Ständen dabei sind aktuell die Hütte Lauingen, die Fanfare Brass Band und das Bistro Times. „Wir möchten mit dem Feierabendmarkt vor dem historischen Ambiente rund um das Rathaus einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Wertschätzung schaffen für das Besondere, das mit Herz und Hand gemacht wurde“, so Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. Die Innenstadt ist während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert. (AZ)