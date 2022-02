Lauingen

vor 16 Min.

Bald könnten nahezu alle Lauinger Haushalte schnelles Internet haben

Plus Die Stadt geht den Breitbandausbau in Lauingen an. Mehr als 600 Haushalte sollen davon profitieren. Einen Zeitplan gibt es dafür auch schon.

Von Jonathan Mayer

Die Arbeit im Homeoffice, Serien-Streams, Videokonferenzen. Kaum ein Haushalt kommt heutzutage noch ohne Internet aus. Doch vielerorts ist es immer noch zu langsam. Deutschland hinkt beim Breitbandausbau hinterher. Deswegen hat die alte Bundesregierung ein Förderprogramm auf die Beine gestellt, von dem bald auch hunderte Menschen in Lauingen profitieren könnten: Glasfaser bis ins Haus, ohne Eigenkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Stadt will das jetzt angehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen