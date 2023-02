Ballermann-Sänger machen in Lauingen die Nacht zum Tag

Papaoke, DJ Düse, Schürze, Lorenz Büffel – Kenner wissen, dass „dieser Zug keine Bremse hat“. Die Besucher der Laudonia Partynight in Lauingen am Samstagabend feierten die Ballermann-Stars.

Papaoke eröffnete das Set an den Turntables. Die Menge feierte, als gäbe es keinen Morgen, ganz wie im „gelobten Land“, in „El Arenal“. DJ Düse übernahm den Abend und knallte Hits wie „Voll wie Düse“, „Hubschraubereinsatz“ und „Ihr seid zu Hause“ in den Saal. „Ich habe letzte Woche meinen 49sten Geburtstag gefeiert, deswegen bin ich noch ein wenig heißer“, erklärte der Entertainer im Interview. Dies tat der Performance aber keinen Abbruch. Nach 15 Jahren als DJ im „Bierkönig Mallorca“ zählt er mittlerweile zu den erfolgreichsten Bühnenkünstlern des Partyschlagers. Als Michael Müller alias „Schürze“ um 00:15 Uhr die Bühne stürmte, herrschte in Lauingen der Ausnahmezustand.

108 Bilder Die Ballermann-Stars reißen Lauingen ab Foto: Harald Paul

Party in Lauingen: Lorenz Büffel übernimmt das Finale

Mit über 107 Millionen Streams sprengte sein beliebter wie umstrittener Song „Layla“ in kürzester Zeit die Single-Charts und stieg zum Top-Hit Nummer Eins der „Ballermann-Szene“ auf. „Ich wollte einen Song schreiben, der ein absoluter Treffer wird, aber damit habe ich nicht gerechnet“, lächelt der Revoluzzer der Mallorca-Szene im Interview neckisch.

Das absolute Highlight erfolgte dann um ein Uhr morgens. Die Nacht wurde zum Tag gemacht, als „Lorenz Büffel“ die Arena übernahm, geschultert eine Kiste Bier, die er großzügig an die durstige Menge verteilte. Er kam „direkt vom Ballermann“ und geizte nicht mit lauten Oden an den „Flipper Olaf“, das Publikum sang „Danke schön, 40 Jahre die Flippers“. Dieses spezielle Event wird dank der professionellen Organisation der Laudonia noch lange im Gedächtnis bleiben.

