Bauarbeiten bei Lauingen enden: Straße wieder freigegeben

Plus Neun Monate lang dauerten die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2025 bei Lauingen. Das störte einige Autofahrende, die die Absperrungen einfach wegräumten. Das hat nun ein Ende.

Bagger graben und Baustellenfahrzeuge düsen noch entlang der Staatsstraße Richtung Veitriedhausen/ Haunsheim. Doch seit diesem Montag ist die Straße offiziell wieder freigegeben. Die vergangenen Monate, von Oktober bis Anfang Juli, musste der Verkehr auf die Umleitung über Frauenriedhausen oder Gundelfingen ausweichen. Grund dafür war die Verbreiterung der Fahrbahn um einen halben Meter inklusive einer Kurvenentschärfung.