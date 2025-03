Bei den Schülern der Donau-Realschule heißt es: Ramma damma!

Am vergangenen Montag war es endlich soweit: Die Klasse 7b der Donau-Realschule Lauingen machte sich bei Nieselregen auf, um aktiv für die Umwelt zu kämpfen. Mit großem Engagement gingen die Schüler und ihre Lehrerin Brigitte Meuer auf Müllsammel-Tour und zeigten, dass Umweltschutz, mit einem Liedchen auf den Lippen, auch bei schlechtem Wetter Spaß machen kann. Kurz nach Unterrichtsbeginn starteten die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen, ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken, um die Umgebung von Unrat zu befreien. Dabei wurden nicht nur der nahegelegene Parkplatz der Berufsschule, sondern auch der Weg entlang der Donau ins Visier genommen. Die Schüler waren mit Eifer dabei und sammelten alles, was nicht in die Natur gehört – von Glasflaschen über Papier bis hin zu alten Verpackungen. Nach getaner Arbeit wartete eine wohlverdiente Belohnung auf die fleißigen Umweltschützer. Der Abfallwirtschaftsverband Donauwörth hatte eine kleine Brotzeit und erfrischende Getränke gespendet, die die Schüler nach ihrem Einsatz genossen. Diese kleine Stärkung war nicht nur eine Anerkennung für ihren Einsatz, sondern auch eine Gelegenheit, sich über die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Die Aktion war eine wertvolle Erfahrung für die Schüler, die so ein Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit entwickeln konnten. Die Klasse 7b hat mit ihrem Engagement ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass jeder Einzelne einen Beitrag zur Sauberkeit unserer Umwelt leisten kann. Ein großes Dankeschön geht an den Abfallwirtschaftsverband Donauwörth für die Unterstützung dieser wichtigen Aktion. Die 7b der Donau-Realschule Lauingen hat bewiesen: Gemeinsam können wir viel bewegen – auch bei feuchtem Ramma damma-Wetter!

