Bei diesem Fotografen in Lauingen werden Hunde zum Star vor der Kamera

Plus Der Lauinger Sven Carstens entdeckte seine Leidenschaft durch einen besonderen Vierbeiner. In sein Fotogeschäft "4-Pfotengrafie" investiert er viel Zeit und Ideen.

Von Silva Metschl

Das Lieblingsfotomotiv der meisten Tierbesitzerinnen und -besitzer ist wohl das eigene Haustier - egal ob Pferd, Katze, Meerschweinchen, Hund oder ein anderer tierischer Mitbewohner. Für Sven Carstens ist seine Old English Bulldogge Milow aber nicht nur das erste Model gewesen, sondern auch die Inspiration für sein eigenes Geschäft, die "4-Pfotengrafie".

Vor der Tierfotografie probierte Sven Carstens andere Motive

Seit drei Monaten arbeitet Carstens nebengewerblich als Fotograf. Das am weitesten entfernte Fotoshooting war bisher in Günzburg, aber Carstens ist sich bewusst: "Das dauert eine Weile, bis es richtig ins Rollen kommt." Drei verschiedene Shootingpakete bietet er an, alle zeitlich unbegrenzt, denn: "Es kommt immer darauf an, wie der Hund mitmacht." Meistens dauert ein Shooting eine Stunde, bei einem Welpen hatte er aber auch schon eine Dauer von zwei Stunden.

