Beim Großbahntreffen in Lauingen fährt auch eine echte Dampflok

Viel Spaß hatten die Besucher beim Großbahntreffen am Wasserturm in Lauingen. Auf der Lok: Papa Rene sowie die Söhne Felix und Theo, davor Opa Willi.

Von Harald Paul

Zu dem Event im E-Park am Wasserturm in Lauingen kommen auch Eisenbahnfans von weit her angereist. Ein Sonderzug fährt nach Donauwörth.

Viel zu sehen gab es am Samstag und Sonntag in Lauingen auf dem Areal rund um den Wasserturm. Anlagen und Eisenbahn-Modelle ab der Spurweite null und größer wurden im Event-Center des E-Parks ausgestellt. Eisenbahnfans kamen zum Teil von weit her angereist. Veranstalter Andreas Krug hatte im Vorfeld Gäste bis aus den Niederlanden und Österreich angekündigt. Der Chef der Lauinger Modellbaufirma KM1 war zufrieden mit dem Ablauf. „Wir haben nach der Neueröffnung unsere Ausstellung von 400 auf 1400 Quadratmeter erweitert. Zu bestaunen gibt es viele Exponate und detailgetreue Modellanlagen, das kommt sichtlich gut an“, sagte der Lauinger. Die Dampflok auf dem Rückweg von Donauwörth nach Dillingen, aufgenommen in Steinheim mit Blickrichtung Höchstädt. Foto: Harald Paul Zu Besuch war auch Wolfrad Bächle, technischer Geschäftsführer der Firma Märklin. „Diese Veranstaltung hat schon wegen des einladenden Cafés und der sonnigen Dachterrasse ihren ganz eigenen Charme“, fügte er begeistert hinzu. „Dazu fasziniert das Know-how, wie diese Maschinen mit Wasser und Kohle betrieben werden, die Besucher und Besucherinnen.“ Shuttleservice mit dem Dampftraktor zum Bahnhof Lauingen Der Dampftraktor Fowler D5 brachte die Gäste zum Bahnhof Lauingen, wo auf eine Dampflok umgestiegen werden konnte. Weiter ging es am Samstag mit Volldampf um 17.35 Uhr auf der Donautalbahn in Richtung Donauwörth und zurück. Die Dampflok 751118 von den Ulmer Eisenbahnfreunden, Sektion Lokalbahn Amstetten-Gerstetten, war für dieses Event angefahren und bot lebendige Geschichte zum Anfassen. Die Dampflok verlässt Dillingen, aufgenommen am Mittelfeld. Foto: Harald Paul Lokführer Hans-Karl Kunhäuser erklärte: „Der schönste Platz im Zug ist auf dem Führerstand, allerdings ist das bei dieser Dampflok mit viel Arbeit verbunden." Das Verhältnis sei 80 Prozent Arbeit und Wartung und nur 20 Prozent das Fahren. „Die Lok muss langsam angeheizt werden, um das Material zu schonen, sechs bis acht Stunden muss man dafür einplanen", erläuterte Kunhäuser. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Adventszauber im E-Park rund um den Lauinger Wasserturm

Die Lok habe die Achsformel 1C1, das heißt, die Lok habe eine Vor- und eine Nachlaufachse und drei angetriebene Achsen. Somit könne die Lok rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts. Die Besucher genießen die Atmosphäre beim Großbahntreffen in Lauingen Die Besucher und Besucherinnen genossen sichtlich die Atmosphäre beim Großbahntreffen am Wasserturm. Spitzenmodellbauer präsentierten dort ihre Anlagen und Modelleisenbahnen. Neben den im E-Park beheimateten Originalen waren auf dem gesamten Grundstück Parkeisenbahnen unterwegs. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, selbst aufzusitzen und mitzufahren. E-Park-Geschäftsführerin Carmen Krug hatte mit ihrem Mann Andreas ein besonderes Eisenbahn-Erlebnispaket für die ganze Familie geschnürt.

