Beim Lauinger Kinderkleiderbasar kann man Geld sparen und Gutes tun

In der Lauinger Stadthalle findet am Samstag der große Kinderkleiderbasar des Frauenbunds mit etwa 10.000 Artikeln statt. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not.

Der Katholische Frauenbund Lauingen veranstaltet am kommenden Samstag, 8. Oktober, einen großen Kinderkleiderbasar in der Lauinger Stadthalle. "Gerade in der heutigen Zeit der steigenden Preise bietet solch ein Basar eine einmalige Gelegenheit, sich etwas Geld zu sparen", sind Anita Geist und Miriam Zimmermann vom Organisationsteam überzeugt.

Den Basar gibt es bereits seit 31 Jahren

Der Lauinger Babykleiderbasar hat eine lange Tradition, er wird bereits seit 31 Jahren veranstaltet - jeweils im Frühjahr/Sommer und im Herbst/Winter. Die Helferinnen und Helfer, darunter auch viele Kinder, arbeiten ehrenamtlich, der Erlös wird immer karitativen und gemeinnützigen Zwecken in der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt. Davon profitiert haben bereits Kindergärten, Schulen, das Leserhilfswerk Kartei der Not, der Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen und viele andere. Dieses Mal soll erneut die Kartei der Not unterstützt werden, teilen Miriam Zimmermann und Anita Geist mit.

Bei dem Babykleiderbasar wird anonym verkauft. Die Verkäuferinnen und Verkäufer geben die Artikel ab. Die Helferinnen und Helfer sortieren dann alles nach Größen und Art vor. Danach können die Käuferinnen und Käufer gezielt Schnäppchen aussuchen. In der Stadthalle gibt es am Samstag alles rund um Babys, Kinder, Jugendliche und Schwangere. Verkauft werden Bücher, Schuhe, Kleidung, Spielzeug, Fahrzeuge, Fahrräder, Kinderwagen, Babyausstattung, Sportartikel, Autositze und vieles mehr. Das gesamte Team ist überzeugt: "Durch die Teilnahme am Basar, sei es als Käufer oder Verkäufer, kann jeder einen großen Beitrag zu gelebter Nachhaltigkeit leisten."

Verkauft wird am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr

Der Verkauf findet am Samstag, 8. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr in der Lauinger Stadthalle statt. Angeliefert werden kann die Ware zwischen 8.30 und 10 Uhr. Zwischen 17 und 18 Uhr erfolgt die Abrechnung. Nicht verkaufte Artikel können abgeholt oder gespendet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite "Kinderkleiderbasar Lauingen". (bv)