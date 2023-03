Beim Überholen von geparkten Autos in Lauingen kommt es zu einem Unfall

Ein 84-Jähriger nimmt in Lauingen zum Überholen geparkter Wagen die Linksabbiegespur. Als er wieder auf die Geradeausspur zurückwechselt, kracht es.

Ein 84-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Riedhauser Straße in Lauingen an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifahren. Dafür befuhr der Senior laut Polizeibericht die Linksabbiegerspur und wollte anschließend wieder nach rechts auf die Geradeausspur wechseln.

Beim Fahrstreifenwechsel kommt es zum Zusammenstoß

Zeitgleich fuhr hinter dem Mann ein 27-jähriger Autofahrer auf der Geradeausspur. Er wollte an dem Auto des 84-Jährigen vorbeifahren. Beim Fahrstreifenwechsel des Seniors kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Wagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)