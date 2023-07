Lauingen

06:15 Uhr

Benedikt Griener lässt die Lauinger "Instagram-Villa" bauen

Plus Der Immobilienmakler setzt voll auf Social Media. In der Lauinger Haydnstraße entsteht gerade ein Objekt, das seine Instagram-Follower mitgestalten dürfen.

In Lauingen entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus, das es in sich hat. Das Objekt in der Haydnstraße wird weitestgehend nach den Wünschen von Instagram-Nutzern gebaut. Sie werden regelmäßig nach ihren Vorstellungen befragt und können den Fortschritt auf der Baustelle online mitverfolgen. Die Idee zur "Instagram-Villa" stammt von dem Immobilienmakler Benedikt Griener. Der umtriebige Geschäftsmann aus Lauingen will mit seinen Projekten der Immobilienbranche eine Verjüngungskur verpassen. Ihm folgen in den Sozialen Netzwerken weit über 1000 Menschen, auf Instagram gibt Griener regelmäßig Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Doch wie kam es so weit? Und was will der junge Lauinger bewegen?

Ein Treffen in der Lauinger Brüderstraße. Hier hat sich Griener mit seinem Unternehmen eingerichtet. Die Loft-Wohnung im Dachgeschoss ist geschmackvoll möbliert, Griener hat sie 2020 bezogen. "Ich wollte immer schon selbstständig sein", sagt er mit entschlossenem Blick. Das hänge wohl auch damit zusammen, dass er aus einer Unternehmerfamilie komme. Als Inhabersohn der Lauinger Metzgerei Griener war dem heutigen Immobilienmakler eigentlich eine andere Laufbahn in die Wiege gelegt. Erst über Umwege gelangte der heute 27-Jährige zum Geschäft mit den Häusern und Grundstücken.

