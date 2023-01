Lauingen

vor 51 Min.

71, 77 und topfit: Dieses sportliche Ehepaar startet beim Dreikönigslauf

Plus Hannelore und Burkhard Zimmermann zählen zu den ältesten Teilnehmern beim Lauinger Dreikönigslauf. Das macht dem Ehepaar nichts aus. Sportlich genug ist es.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Hannelore und Burkhard Zimmermann sind hoch motiviert. Noch nie haben sie bei solch einem Wettbewerb mitgemacht. Und eigentlich brauchen sie das auch nicht. Aber diese "Gaudi", so formulieren sie es, lassen sie sich nicht entgehen. Deshalb sind sie - gemeinsam mit ihrer Gruppe "BeschwingtBewegt" - angemeldet. Weitere Hunderte Menschen sind es ebenfalls und wenn es nach den Veranstaltern geht, dann dürfen es ruhig noch mehr werden. Am Freitag, an Heilig Drei König, wird in Lauingen wieder gemeinsam geschwitzt. Zum 24. Mal findet dann der Dreikönigslauf statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen