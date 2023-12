Lauingen

vor 48 Min.

Besinnliche Weihnachten mit schwarzem Humor in Lauingen

Plus Wie Flavia und Reiner Panitz als Blüte und Stiel im Lauinger Stadeltheater alte Mehlprimel-Traditionen fortsetzen und neue Wege gehen.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Die Konstellation Vater/Tochter auf der Bühne ist nicht neu. Man muss aber nicht gleich an Frank und Nancy Sinatra denken oder an Udo und Jenny Jürgens. In der Region sucht auch Hans Well mit seinen Töchtern Sarah und Tabea als „Wellbappn“ wieder das Scheinwerferlicht der Kabarettbühne, nach dem Aus der „Biermöslblosn“. So kann das Ende einer alten Tradition der Anfang einer neuen sein, denn, „jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“. Hermann Hesse beschwor diesen Lebenszauber und Flavia Panitz verbreitete ihn am 2. Advent im Lauinger Stadeltheater beim Auftritt der "Mehlprimeln" mit ihrer Virtuosität auf dem Hackbrett, mit ihrem Gesang und immer wieder mit despektierlichen Bemerkungen über ihren Vater.

Etwa beim Weihnachtslied für Kinder „s`Christkind kommt“. Das habe der Papa im Sommer bei 40 Grad Hitze am Lech in Badehose geschrieben, verrät sie nonchalant, hält sich dann textsicher ans Libretto und lenkt Vater Reiner, der mit den Gedanken offenbar schon beim nächsten Programmpunkt weilt, wieder in die richtige Spur. Ist das spontan, gehört das zum Programm – egal, „Neues muss her“, sagt Reiner, man könne nicht immer in alten Klischees verhaftet bleiben. Da ist er ganz bei Hesse: Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

