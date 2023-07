Besonders schwerer Fall von Diebstahl in Lauingen

Unbekannte Täter haben in Lauingen die Scheibe eines Autos, das in Lauingen geparkt war, eingeschlagen und eine Handtasche geklaut. Danach haben sie Geld abgehoben.

Bisher unbekannte Täter schlugen am Mittwoch zwischen 9.30 und 9.40 Uhr an einem grauen Opel Zafira, der auf dem Lauinger Auwald-Parkplatz in der Weisinger Straße geparkt war, mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Damenhandtasche.

Fast 1000 Euro mit der geklauten Karte aus dem Lauinger Auto abgehoben

Kurze Zeit später führten die Unbekannten mit der in der Handtasche befindlichen Scheckkarte unerlaubt eine Abbuchung in Höhe von 675 Euro durch. Insgesamt beläuft sich der Beuteschaden auf 865 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)