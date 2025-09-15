Besucher erleben italienisches Flair beim ersten Feierabendmarkt in Lauingen

Lauingen hat unbestritten italienisches Flair. Das liegt am Marktplatz mit seinem prächtigen Rathaus, das der Italiener Lorenzo Quaglio geschaffen hat. Und am Samstagabend kann man sich in der Herzogstadt tatsächlich wie in Italien fühlen. Denn dort geht der erste Feierabendmarkt mit Kunsthandwerk und italienischem Flair über die Bühne. Die Stadtkapelle mit Dirigentin Ingrid Philipp spielt Stücke wie „Bella Napoli“ oder den Florentiner Marsch. Und viele Besucher und Besucherinnen lassen sich von der guten Stimmung anstecken. „Mir gefällt das hier, Respekt, was die Stadt da auf die Beine gestellt hat“, sagt Robert Dörle. Der 90-jährige Diakon im Ruhestand ist mit seinem Rollator unterwegs und genießt die Gespräche auf dem Marktplatz sichtlich.
Lauingen
Dafür dass es der erste Feierabendmarkt war, war es ok. Es gibt noch Verbesserungspotential: -Die Stände waren teilweise 50 Meter auseinander. Wenn alle Stände in der Nähe des Rathausplatzes ständen, wäre es heimeliger. -Das kulinarische Angebot auf den Straßen war mehr als mager, Bruschetta und ein paar Nudeln, das wars................. -Für das Ambiente auf dem schönen Rathausplatz wäre es schöner gewesen, wenn Live-Musik auch nach 20.00 Uhr noch gespielt hätte..................
