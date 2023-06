Betriebsunfall in Lauingen: Mann verletzt sich am Finger

Ein 30-Jähriger hat sich erheblich verletzt. Es passierte in einer Kfz-Werkstatt.

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist am Donnerstag in einer Kfz-Werkstatt in Lauingen gekommen. Hierbei arbeitete ein 30-jähriger Arbeiter an einer Hebebühne.

Zeitgleich wollte ein 32-Jähriger die Hebebühne hochfahren, dabei wurde ein Finger des 30-Jährigen eingeklemmt und erheblich verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)