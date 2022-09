Lauingen

Betroffene des Flutpolders Helmeringen fürchten um ihre Existenz

Plus Südlich von Lauingen soll ein Hochwasserschutzprojekt von enormen Ausmaßen gebaut werden. Nicht nur auf Gut Helmeringen hat man Sorge um die Zukunft.

Von Jonathan Mayer

Was passiert, wenn die große Flut kommt? Wenn das Bett der Donau die Wassermassen nicht mehr halten kann und der Fluss weit über das Ufer steigt? Wenn es nach der Bayerischen Staatsregierung geht, sollen dann - im Extremfall - drei Flutpolder in Schwaben zum Schutz beitragen. Eine zentrale Rolle spielt Lauingen, genauer das Gebiet Helmeringen südlich der Donau. Die Ausmaße des geplanten Polders sind enorm. Doch was ist mit den Menschen, die dort wohnen? Immerhin führt ein Teil des kilometerlangen Deichs auch direkt an Wohnhäusern und Ställen vorbei.

