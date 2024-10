Betrug: Vermeintlicher Handwerker verlangt 3200 Euro für Abflussreinigung

Ein Lauinger brachte am Donnerstag einen Betrug durch einen vermeintlichen Handwerker zur Anzeige. Der Geschädigte hatte am 1. Oktober einen Notdienst mit der Reinigung einer Verstopfung eines Abflussrohres in seinem Haus beauftragt. Am Abend erschien dann ein vermeintlicher Handwerker bei ihm und führte auch Arbeiten mittels einer Spirale an den Abflussrohren im Keller durch.

Anschließend erstellte er eine Rechnung in Höhe von 3200 Euro und bestand auf eine sofortigen Begleichung des Rechnungsbetrages, was der Geschädigte dann auch tat. In Nachgang wurde der Geschädigte stutzig und informierte sich genauer über die erbrachte Leistung. Aufgrund der Gesamtumstände ist laut Bericht der Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Betrug auszugehen. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete deshalb entsprechende Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter ein. (AZ)