Betrunken misslingt das Einparken: 3.500 Euro Schaden

Ein Mann steigt mit 0,4 Promille in seinen Wagen und will den einparken. Trifft aber die Lücke nicht. Und dann kommt auch noch die Polizei.

Ein 26-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstag kurz vor Mitternacht doppelt Pech. Der Mann wollte von der Dillinger Straße her kommen seinen Wagen an der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen einparken. Doch stattdessen setzte er sein Auto in einen Graben. Der Wagen blieb darin stecken, Schaden: rund 3.500 Euro.

Nun wird gegen den Mann ermittelt

Eine hinzukommende Streifenbesatzung der Dillinger Polizei stellte bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin gegen den Unfallverursacher eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum eingeleitet. (pol)

