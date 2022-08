Betrunkener stürzt in Lauingen mit 1,5 Promille vom Fahrrad

Ein Lauinger ist am Freitag betrunken vom Rad gestürzt. Die Polizei stellte bei ihm über 1,5 Promille fest.

Ein 62-Jähriger ist am Freitag um 16.35 Uhr beim Radeln in der Max-Eyth-Straße in Lauingen von seinem Fahrrad gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht, zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Der bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

