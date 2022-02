Betrunken und ohne Versicherung in Lauingen mit dem E-Scooter gefahren

Die Polizei Dillingen stellt einen 38-Jährigen in Lauingen. Er hatte mehr als 1,2 Promille Alkohol .

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen kontrollierte am Donnerstag gegen 17.25 Uhr einen 38-Jährigen, der in der Ostendstraße in Lauingen auf einem E-Scooter unterwegs war. Nachdem die Beamten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt hatten, ergab bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille.

Lauinger durfte nicht mehr weiterfahren

Daraufhin untersagten die Beamten dem 38-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Und weil sein Gefährt nicht versichert war, wurde der Mann auch wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. So steht es im Polizeibericht . (pol)

Lesen Sie dazu auch