Lauingen

vor 25 Min.

Betrunkener Gundelfinger verletzt Polizeibeamtin und einen Arzt

Die Dillinger Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen Gundelfinger in Gewahrsam genommen. Er hatte betrunken randaliert.

In Lauingen hat in der Nacht zum Sonntag ein 32-Jähriger randaliert. Das ging so weit, dass der Gundelfinger gefesselt werden musste. Doch auch das bremste ihn nicht.