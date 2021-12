Betrunkener "kämpft" in Lauingen mit einem 51-Jährigen und verliert

Ein 51-Jähriger hat am Dienstagabend gesehen, wie ein Betrunkener in Lauingen gegen ein Auto lief. Als er den 39-Jährigen daraufhin ansprach, forderte der den anderen zum Kampf auf.

In der Straße am Oberanger war einem Mann am Dienstagabend in Lauingen ein 39-Jähriger aufgefallen. Dieser torkelte stark umher und lief um 21.50 Uhr gegen ein Auto.

Als der 51-Jährige den Betrunkenen daraufhin ansprach, wurde dieser nach Angaben der Polizei sofort aggressiv. Er ging auf den 39-Jährigen los und forderte ihn zum Kampf auf. Doch da hatte er sich, so die Polizei, den Falschen ausgesucht. Denn der Ältere ließ sich nicht provozieren. Als der Betrunkene nicht nachgab, brachte der Älter ihn zu Boden bringen.

In diesem Zustand wurde er schließlich auch der hinzugerufenen Polizei übergeben. Da der 39 Jährige weiterhin drohte und beleidigte wurde er in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen Beleidigung. (pol)

