Betrunkener Radfahrer stürzt in Lauingen

Der Mann erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Er hat mehr als ein Promille Alkohol.

Ein 66-jähriger Radfahrer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Radwegunterführung auf Höhe des Kreisverkehrs an der Kreisstraße DLG 42 gestürzt. Dabei erlitt der Radler eine Kopfplatzwunde.

Ins Krankenhaus nach Dillingen

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 66-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)