Mann klaut in Lauingen Kosmetika im Wert von über 100 Euro

Und in Blindheim haben bislang Unbekannte in einer Nacht mehrere Euro-Paletten gestohlen.

In einem Lauinger Drogeriemarkt ist am Montag gegen 14.30 Uhr ein 24-jähriger Ladendieb geschnappt worden, als dieser gerade das Geschäft verlassen wollte, ohne die erlangte Ware zu bezahlen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten bei dem 24-Jährigen Kosmetikartikel im Wert von 117 Euro festgestellt, so die Polizei.

Wer treibt in Blindheim sein Unwesen?

Zwischen 23. Januar, 20Uhr, und 25. Januar, 7 Uhr, wurde im Neubaugebiet Am Hochfeld von zwei Baustellen mindestens 30 Euro-Paletten von insgesamt 350 Euro entwendet. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

