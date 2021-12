Lauingen

15:43 Uhr

Braucht das neue Lauinger Auwaldstadion einen Sichtschutz gegen „Nackerte"?

Das aktuelle Gebäude am Auwaldstadion in Lauingen wird rundum erneuert und aufgestockt.

Plus Die Pläne für den Umkleidetrakt am Fußballstadion in Lauingen stehen. Im Stadtrat gibt es noch Gesprächsbedarf.

Von Jonathan Mayer

Das Lauinger Auwaldstadion ist in keinem guten Zustand. Doch das soll sich bald ändern. Der Kabinen- und Umkleidetrakt wird entkernt, aufgestockt und umgebaut. Die Pläne sind bereits bekannt: Sechs neue Umkleidekabinen für die Sportlerinnen und Sportler sind geplant, ein Multifunktionsraum, ein Büro, ein Raum für Jugendmannschaften, dazu Lager- und Geräteräume. Um das Gebäude soll künftig im ersten Stock ein Laubengang verlaufen. Auch ein Aufzug und eine barrierefreie Kabine sind geplant. Als das Thema am Dienstagabend im Stadtrat behandelt wurde, gab es allerdings noch Redebedarf. Ein Stadtratsmitglied hat die Sorge, dass Besucherinnen und Besucher bald mehr sehen könnten, als ihnen lieb ist.

