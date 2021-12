Lauingen

Braucht Lauingen mehr Parkplätze?

Plus Autofahrer haben oft das Gefühl, ewig nach einem Stellplatz suchen zu müssen. Ein Büro aus Ulm hat die Situation jetzt analysiert. Dabei geht es auch um die Frage, ob es am Wittelsbacher Platz ein Parkhaus braucht.

Von Jonathan Mayer

Gibt es in Lauingen genügend Parkplätze? Wie werden sie benutzt? Wo sollte nachgebessert werden? Diese Fragen hat das Büro Modus Consult aus Ulm für die Stadt erörtert. Die Ergebnisse stellte der Diplom-Ingenieur Stefan Hangleiter am Donnerstag dem Stadtentwicklungsausschuss vor. Eines vorab: Am Wittelsbacher Platz könnte sich etwas Grundlegendes ändern.

