Bub läuft in Lauingen gegen ein Auto

Der Vierjährige prallt mit dem Gesicht in den den Spiegel eines Autos.

Am Dienstag gegen 16 Uhr wollte eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind die Herzog-Georg-Straße auf Höhe der Drogerie in Lauingen überqueren. Dabei hielt ein Pkw auf der Gegenrichtung an, um das Überqueren am Fußgängerüberweg zu ermöglichen.

Ein von Lauingen in Richtung Gundelfingen fahrender 54-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät. In der Zwischenzeit war jedoch der vierjährige Bub auf die Straße gelaufen und mit dem Gesicht gegen den Außenspiegel des Pkws geprallt. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Durch einen nahegelegenen Hausarzt konnte der Junge ambulant behandelt werden und wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Dillingen gebracht, so die Polizei. (pol)

