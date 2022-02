Buben beim Klauen von Zigaretten in Lauingen erwischt

Die beiden Jungs wurden dann von der Polizei zu ihren Eltern gebracht. Was sie nun erwartet.

Am Donnerstagnachmittag haben zwei 15 und 13 Jahre alte Teenager aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Gundelfinger Straße in Lauingen drei E-Zigaretten im Wert von 22,50 Euro gestohlen.

Sie sind aus der Lauuinger Tankstelle geflüchtet

Bevor der Verkäufer sie zur Rede stellen konnte, flüchteten die Beiden, konnten aber durch eine verständigte Polizeistreife wiedererkannt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung hatten sie noch zwei Zigaretten dabei, die dritte hatten sie bereits auf er Flucht verloren. Beide Jugendliche wurden den Eltern übergeben. (pol)

