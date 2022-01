Bürgerbegehren: 1468 Stimmen gegen das Lauinger Tierkrematorium

Plus Gegner des Tierkrematoriums in Lauingen geben ihre Unterschriftenliste ab. Wie geht es jetzt weiter?

Exakt 14.11 Uhr ist es, so vermerkt es Ordnungsamtsleiter Markus Schirmer auf der Eingangsbestätigung der Unterschriftenliste. Für die Gegner des geplanten Tierkrematoriums nahe des Lauinger Friedhofs Herrgottsruh dürfte es ein denkwürdiger Zeitpunkt sein. Denn sie haben die nötigen Unterschriften für ihr Bürgerbegehren zusammen und nun abgegeben. Jetzt geht das Verfahren in die nächste Runde.