Graffiti-Verunstaltung in Lauingen: Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung

Lauingen

Bürofassade verschmutzt: Unbekannter sprüht Graffiti in Lauingen

Der Schriftzug an der Hausfassade in Lauingen ist zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag angebracht worden. Die Polizei hofft auf Zeugen.
    In Lauingen ist die Fassade eines Büros mit Graffiti beschmiert worden. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei ermittelt in Lauingen wegen einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Tat hat sich zwischen Freitagabend, 12. September, und Samstagnachmittag, 13. September, ereignet. In der Dillinger Straße wurde an der Fassade eines Büros unerlaubterweise ein Schriftzug angebracht. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro.

    Graffiti in Lauingen: Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

