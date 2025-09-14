Bürofassade verschmutzt: Unbekannter sprüht Graffiti in Lauingen

Die Polizei ermittelt in Lauingen wegen einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Tat hat sich zwischen Freitagabend, 12. September, und Samstagnachmittag, 13. September, ereignet. In der Dillinger Straße wurde an der Fassade eines Büros unerlaubterweise ein Schriftzug angebracht. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro.

Graffiti in Lauingen: Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)