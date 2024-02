Vorfall zwischen Burgau und Lauingen: Polizei ermittelt wegen Nötigung

Beim Kreisverkehr bei Burgau kommt es zu einem Überholvorgang. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am Donnerstagvormittag ereigneten sich auf der Staatsstraße 2025 zwischen Burgau und Lauingen eine Nötigung im Straßenverkehr sowie ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen 10.45 Uhr war ein Fahrer eines schwarzen Skoda Superb auf der Staatsstraße in Richtung Lauingen unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Kreisverkehr Burgau überholte ihn ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Personenkraftwagens und bremste anschließend ohne erkennbaren Grund fast bis zum Stillstand. Der Skoda-Fahrer konnte einen Aufprall nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern.

Die Polizei ermittelt wegen Nötigung

Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Lauingen und wendete auf Höhe eines dortigen Solarparks. Danach raste er auf der Gegenfahrspur auf den Skoda-Fahrer zu und wechselte erst kurz vor der Wagenfront des Skoda auf seinen Fahrstreifen zurück, sodass es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge gekommen wäre. Der Skoda-Fahrer beschrieb den Unbekannten als etwa 25- bis 40-jährigen Mann. Sein Wagen hatte Dillinger Zulassung.

Die Polizeiinspektion Burgau ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900. (AZ)